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20 минут назад

СМИ: Собчак не является фигурантом дела о вымогательстве

Елена Прошина

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не является подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием дела, а также на собеседника, близкого к МВД.

СМИ: Собчак не является фигурантом дела о вымогательстве
Фото: соцсетисоцсети

26 октября появилась информация, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. По этому же делу ранее уже были привлечены её коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский. Но источник, знакомый с обстоятельствами дела, сообщил, что на данный момент у следствия к Собчак «претензий нет». Собеседник издания также добавил, что «она здесь ни при чем», имея в виду уголовное дело.

СМИ: Собчак уехала из России

Ранее коммерческий директор Ксении Собчак стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в вымогательстве через Telegram-каналы. По этому же делу предъявили обвинения и бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому. Сама Собчак уехала из России в Литву.

Происшествия,Кирилл Суханов,Ксения Собчак,
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