СМИ: Собчак не является фигурантом дела о вымогательстве

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не является подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием дела, а также на собеседника, близкого к МВД.

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26 октября появилась информация, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. По этому же делу ранее уже были привлечены её коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский. Но источник, знакомый с обстоятельствами дела, сообщил, что на данный момент у следствия к Собчак «претензий нет». Собеседник издания также добавил, что «она здесь ни при чем», имея в виду уголовное дело.