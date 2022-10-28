РБК: Собчак не проходит подозреваемой по делу о вымогательстве

Журналистка Ксения Собчак не проходит подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве, пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он подчеркнул, что в настоящий момент претензий к телеведущей нет.

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В настоящее время к ней претензий нет. Она здесь ни при чем, — сказал собеседник издания.

26 октября Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. В литовском Департаменте госбезопасности заявили, что Собчак беспрепятственно смогла въехать на территорию страны, поскольку у нее есть израильский паспорт. Параллельно с этим в доме Собчак, расположенном в элитном поселке Горки-8 в Московской области, прошли обыски.