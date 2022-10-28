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46 минут назад

"Ъ": ФСБ задержала лидера одного из самых влиятельных кланов на Северном Кавказе

Газета.Ru

В Назрани сотрудники ФСБ задержали лидера одного из самых влиятельных кланов Северного Кавказа, руководителя контрольно-счетной палаты республики Ингушетия Мустафу Белхороева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Задержан лидер одного из самых влиятельных кланов на Кавказе
Фото: КСП РИКСП РИ

По информации издания, Белхороева подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, которые были изъяты в ходе обыска. Вместе с Белхороевым были задержаны его родственники — бывший депутат республиканского парламента Микаил Алиев и предприниматель Тухан Зязиков.

При этом адвокаты задержанного утверждают, что оружие их подопечному подбросили во время проведения обыска.

В материале уточняется, что родственникам Белхороева пока не удалось установить его местонахождение.

«(Адвокат) Тепсаев убежден, что интерес силовиков к Мустафе Белхороеву связан с его сыном Алиханом — фигурантом громкого уголовного дела об убийстве в результате теракта начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджуркаева», — говорится в статье.

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