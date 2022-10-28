Задержан лидер одного из самых влиятельных кланов на Кавказе

В Назрани сотрудники ФСБ задержали лидера одного из самых влиятельных кланов Северного Кавказа, руководителя контрольно-счетной палаты республики Ингушетия Мустафу Белхороева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По информации издания, Белхороева подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, которые были изъяты в ходе обыска. Вместе с Белхороевым были задержаны его родственники — бывший депутат республиканского парламента Микаил Алиев и предприниматель Тухан Зязиков.
При этом адвокаты задержанного утверждают, что оружие их подопечному подбросили во время проведения обыска.
В материале уточняется, что родственникам Белхороева пока не удалось установить его местонахождение.
«(Адвокат) Тепсаев убежден, что интерес силовиков к Мустафе Белхороеву связан с его сыном Алиханом — фигурантом громкого уголовного дела об убийстве в результате теракта начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджуркаева», — говорится в статье.