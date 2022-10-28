СМИ: ВСУ ударили по онкодиспансеру в Херсоне

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Минздрав области.

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«Украинские националисты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру нашего региона. Сегодня днем ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонскому областному онкологическому диспансеру», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на территории медицинского учреждения нет ни военных, ни техники, и назвали ракетный удар «демонстрацией отношения» Киева к жителям региона.

«Просто чудом никто не пострадал», - заявил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильимиев.