СМИ: ВСУ ударили по онкодиспансеру в Херсоне

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Минздрав области.
«Украинские националисты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру нашего региона. Сегодня днем ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонскому областному онкологическому диспансеру», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на территории медицинского учреждения нет ни военных, ни техники, и назвали ракетный удар «демонстрацией отношения» Киева к жителям региона.
«Просто чудом никто не пострадал», - заявил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильимиев.
Ранее украинская сторона выпустила 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что в результате ракетного удара погибли четыре человека. Заместитель губернатора региона Екатерина Губарева уточнила, что среди погибших были сотрудники телерадиокомпании Херсонской области «Таврия».