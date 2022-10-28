Стали известны новые подробности крушения истребителя Су-30 в Иркутске

Упавшим на двухэтажный жилой дом в Иркутске многоцелевым истребителем Су-30 никто не управлял. Новые подробности сообщает «Коммерсантъ».

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По данным издания, пилоты, управлявшие воздушным судном, потеряли сознание над Иркутском.

«Эксперты полагают, что причиной одновременного обморока и гибели пилотов "сушки" стало отравление азотом, которым могли по ошибке быть заполнены баллоны их кислородно-дыхательной аппаратуры», — говорится в публикации.

Со ссылкой на специалистов «Ъ» пишет, что начиная с высоты примерно в 5 тысяч метром в дыхательные маски летчиков вместе с забортным воздухом поступает кислород из баллонов. К гибели экипажа мог привести заместивший его азот.

Ранее 28 октября стало известно, что научно-исследовательский институт Министерства обороны России получил для расшифровки черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30.

ЧП произошло 23 октября. Двухместное военное воздушное судно рухнуло на здание по время выполнения испытательного полета, после чего начался пожар. Жертв среди местного населения нет, но погибли оба пилота.