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24 минуты назад

Стали известны новые подробности крушения истребителя Су-30 в Иркутске

Lenta.ru

Упавшим на двухэтажный жилой дом в Иркутске многоцелевым истребителем Су-30 никто не управлял. Новые подробности сообщает «Коммерсантъ».

Стали известны новые подробности крушения истребителя Су-30 в Иркутске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, пилоты, управлявшие воздушным судном, потеряли сознание над Иркутском.

«Эксперты полагают, что причиной одновременного обморока и гибели пилотов "сушки" стало отравление азотом, которым могли по ошибке быть заполнены баллоны их кислородно-дыхательной аппаратуры», — говорится в публикации.

Со ссылкой на специалистов «Ъ» пишет, что начиная с высоты примерно в 5 тысяч метром в дыхательные маски летчиков вместе с забортным воздухом поступает кислород из баллонов. К гибели экипажа мог привести заместивший его азот.

Ранее 28 октября стало известно, что научно-исследовательский институт Министерства обороны России получил для расшифровки черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30.

ЧП произошло 23 октября. Двухместное военное воздушное судно рухнуло на здание по время выполнения испытательного полета, после чего начался пожар. Жертв среди местного населения нет, но погибли оба пилота.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело. Сообщалось, что самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта.

Происшествия,Следственный комитет,Минобороны России,Коммерсант,
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