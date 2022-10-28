В США осудили сотрудника ООН за изнасилование 13 женщин

Работника ООН, 39-летнего Карима Элькорани, в Нью-Йорке признали виновным в изнасиловании и накачивании наркотиками 13 женщин, сообщают американские СМИ.

Элькорани признали виновным в преступлениях, совершенных с 2002 по 2019 годы во время его работы на Ближнем Востоке, в том числе в ЮНИСЕФ, передает RT со ссылкой на The Times.

Одной из жертв оказалась журналистка, работавшая в Ираке в 2016 году. Она сообщила следствию, что подозреваемый опоил ее наркотиками, когда она пошла с ним на ужин.