Россиянка устроила драку в раздевалке детского сада

В Гусь-Хрустальном две матери подрались в раздевалке детского сада. Дело дошло до суда.

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В марте текущего года жительница Гусь-Хрустального забирала своего ребенка из детского сада. Женщина находилась в раздевалке в тот момент, когда между ней и другой матерью возник конфликт. Последняя ударила оппонентку по ягодице.

Пострадавшая рассказала, что испытала унижение и неловкость, поскольку ее ребенок стал свидетелем рукоприкладства. После произошедшего ей было стыдно разговаривать с местными воспитателями. Женщина обратилась за помощью в суд.

Ответчик объяснила свой поступок длительной личностью неприязнью между ней и пострадавшей, а также подчеркнула, что женщина сама стала провокатором.

– Данным решением с ответчика в пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 1 051 рубль, компенсация морального вреда в размере 6 000 рублей и судебные расходы, – сообщает пресс-служба районного суда Гусь-Хрустального района.