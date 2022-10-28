ФСБ задержала лидера одного из самых влиятельных на Северном Кавказе кланов

Сотрудники ФСБ по Ингушетии задержали в Назрани лидера влиятельного на Северном Кавказе религиозного клана баталхаджинцев, руководителя контрольно-счетной палаты республики Мустафу Белхороева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия

Задержанного подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия, которое, по данным правоохранителей, было изъято в ходе обыска. Утром 27 октября 16 силовиков пришли в дом Белхороева на улице Кортоева. По словам очевидцев, чиновника вывели из дома и отвезли в сторону Магаса, где находится региональное отделение ФСБ. При этом родственники задержанного утверждают, что не знают о его местонахождении.

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По словам адвокатов Белхороева Шарипа Тепсаева, законных оснований для задержания не было. Он отметил, что ему не разрешили присутствовать при обыске, потому неизвестно, какое именно оружие было занесено в протокол. «Этих обысков в доме моего подзащитного ждали давно и, разумеется, никакого оружия не держали, имелось только охотничье ружье, которое официально зарегистрировано», — сказал он. Адвокат добавил, что семья Белхороева опасалась провокаций.

Тепсаев также считает, что интерес силовиков к Белхороеву связан с его сыном Алиханом, фигурирующим в громком деле об убийстве в результате теракта начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджуркаева в ноябре 2019 года. По сведениям издания, проблемы у проживающих в Ингушетии баталхаджинцев, во главе которых стоит семья Белхороевых, начались после тех событий — в 2020 году был арестован бывший руководитель Фонда социального страхования Якуб Белхороев, его обвиняют в многомиллионных хищениях.

Мустафу Белхороева также задерживали в 2020 году по делу об организации террористического сообщества. С ним был задержан и его брат Курейша Белхороев. Лидером сообщества, с которым связано дело Мустафы Белхороева, называют Якуба Белхороева.