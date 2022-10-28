СК установил личность приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе военного

"В настоящее время продолжается работа с военнослужащими полка специального назначения "Азов". осуществлявшими общую координацию действий на территории Мариуполя. Установлена личность командующего группировки войск "Юг" и "Восток" генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров в целях недопущения выхода из города мирного населения и использования жителей в качестве живого щита. Штабом обороны под командованием Павлюка было предписано уничтожать всех лиц, перемещавшихся по территории Мариуполя, в том числе женщин и детей, не представляющих угрозы для украинских военнослужащих. В настоящее время в отношении Павлюка вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, принимаются меры к его розыску и аресту", - говорится в сообщении.