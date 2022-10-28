СК установил личность приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе военного

Следственный комитет РФ установил личность украинского военного, отдававшего приказы блокировать гуманитарные коридоры и использовать мирных граждан в качестве живого щита в Мариуполе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ по итогам оперативного совещания, которое провел в Луганске глава ведомства Александр Бастрыкин.
"В настоящее время продолжается работа с военнослужащими полка специального назначения "Азов". осуществлявшими общую координацию действий на территории Мариуполя. Установлена личность командующего группировки войск "Юг" и "Восток" генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров в целях недопущения выхода из города мирного населения и использования жителей в качестве живого щита. Штабом обороны под командованием Павлюка было предписано уничтожать всех лиц, перемещавшихся по территории Мариуполя, в том числе женщин и детей, не представляющих угрозы для украинских военнослужащих. В настоящее время в отношении Павлюка вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, принимаются меры к его розыску и аресту", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что во взаимодействии с ФСБ России продолжается установление командиров подразделений ВСУ и Нацгвардии, причастных к совершению конкретных преступлений против мирного населения.
"Так, на сегодняшний день установлены начальник штаба артиллерии националистического полка "Азов" Лукащук и командир артиллерийской батареи 55 бригады ВСУ Юнак, которые непосредственно координировали действия артиллерийских расчетов и лично руководили обстрелами позиций союзных войск, а также жилых кварталов города и эвакуирующихся мирных жителей. В настоящее время они доставлены в Ростовскую область, где с их участием проводятся следственные действия и оперативные мероприятия", - заключили в СК.
В ведомстве отметили, что председателю СК доложили актуальные сведения о результатах расследования преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины. "Следователями СК завершено расследование 116 уголовных дел, из них 104 уголовных дела направлены в Генеральные прокуратуры ДНР и ЛНР. На завершающей стадии находится расследование двух уголовных дел в отношении военнослужащих полка "Азов" (запрещен на территории РФ)", - сообщили в СК.