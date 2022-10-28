СМИ: ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Антоновский мост в Херсоне ракетами HIMARS. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, все шесть снарядов удалось сбить системами противовоздушной обороны.

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По словам собеседника агентства, пострадавших в инциденте нет.

Напомним, что 19 октября президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также поручил создать в этих регионах территориальную оборону. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения, проживающего на правом берегу Днепра, на левый берег из-за угрозы широкомасштабного наступления ВСУ и разрушения Каховской ГЭС.