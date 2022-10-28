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1 час назад

СМИ: ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из HIMARS

Никита Бородкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Антоновский мост в Херсоне ракетами HIMARS. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, все шесть снарядов удалось сбить системами противовоздушной обороны.

СМИ: ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из HIMARS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, пострадавших в инциденте нет.

Напомним, что 19 октября президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также поручил создать в этих регионах территориальную оборону. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения, проживающего на правом берегу Днепра, на левый берег из-за угрозы широкомасштабного наступления ВСУ и разрушения Каховской ГЭС.

20 октября ВСУ выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 были сбиты системами ПВО, одна упала в районе Антоновского моста. Погибли четыре человека, десять получили ранения. 27 октября четырьмя ракетами HIMARS была обстреляна гражданская инфраструктура города, все их удалось сбить.

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