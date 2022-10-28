Мужчина взорвал ручную гранату в грузинской гостинице

В Грузии в одном из номеров тбилисской гостиницы на проспекте Агмашенебели мужчина взорвал ручную гранату. Отмечается, что в настоящее время он госпитализирован. Взрывной волной выбило окна гостиницы.

«По предварительной информации, мужчина забронировал один из номеров гостиницы на втором этаже, где и взорвал ручную гранату. В результате взрыва он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу», - сообщает телекомпания «Рустави 2».

Ранее вооруженный человек ворвался в «Банк Грузии» в Кутаиси. Он захватил заложников и потребовал два миллиона лари (около $704 тыс.). Местное МВД призвало СМИ и граждан не вести прямых видеотрансляций с места событий и соблюдать нормы безопасности.