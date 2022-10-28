Актриса фильма "Любовь" Виолета Донева найдена убитой в Болгарии

Актриса Виолетта Донева, известная по фильму "Любовь", найдена убитой в своей квартире в Софии . Об этом сообщает БНТ.

Тело 79-летней артистки обнаружили полицейские после жалоб близких о том, что Донева несколько дней не отвечает на телефонные звонки. В результате на теле звезды были обнаружены признаки насильственной смерти. На данный момент главная подозреваемая - одна из близких родственниц актрисы, у которой диагностировано психическое расстройство.