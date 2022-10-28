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13 минут назад

Пожар начался на территории электровакуумного завода в Подмосковье

Лера Букина

Территорию электровакуумного завода в подмосковном поселке Томилино охватил пожар. В настоящее время осуществляется эвакуация граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожар начался на территории электровакуумного завода в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возгорание произошло на улице Гаршина. Загорелась крыша одного из нежилых семиэтажных строений.

«Площадь возгорания устанавливается», - подчеркнул источник ТАСС.

Здание, которое загорелось, находится рядом со складом. Идет сильный дым. Согласно информации агентства, о пожаре проинформировали в 11:01 мск.

Ранее 25 октября сообщалось о сильном пожаре на складе в Петербурге в Колпинском районе. Вечером загорелись строительные материалы. Площадь склада составляет 24 тыс. кв. м. В результате пожара обрушилась крыша. Пожарным удалось локализовать возгорание.

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