Пожар начался на территории электровакуумного завода в Подмосковье

Территорию электровакуумного завода в подмосковном поселке Томилино охватил пожар. В настоящее время осуществляется эвакуация граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Возгорание произошло на улице Гаршина. Загорелась крыша одного из нежилых семиэтажных строений.
«Площадь возгорания устанавливается», - подчеркнул источник ТАСС.
Здание, которое загорелось, находится рядом со складом. Идет сильный дым. Согласно информации агентства, о пожаре проинформировали в 11:01 мск.
Ранее 25 октября сообщалось о сильном пожаре на складе в Петербурге в Колпинском районе. Вечером загорелись строительные материалы. Площадь склада составляет 24 тыс. кв. м. В результате пожара обрушилась крыша. Пожарным удалось локализовать возгорание.