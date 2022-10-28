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1 час назад

На Украине заявили о приобретении электроэнергии у Словакии в тестовом режиме

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Украина завершила первую тестовую закупку электроэнергии у Словакии, сообщили в АО «Энергетическая компания Украины».

Украина запаслась электроэнергией европейской страны
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что импорт мощностью 1 МВт на Украину был осуществлен 27 октября 2022 года после проведения открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям, передает ТАСС.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины. На фоне чего в Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света.

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