Украина запаслась электроэнергией европейской страны

Уточняется, что импорт мощностью 1 МВт на Украину был осуществлен 27 октября 2022 года после проведения открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям, передает ТАСС .

Ранее в «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины. На фоне чего в Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света.