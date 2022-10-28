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17 минут назад

В Белгородской области заявили об обстреле села

Никита Бородкин

В Белгородской области село Красное Шебекинского городского округа попало под обстрел. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области заявили об обстреле села
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам губернатора, погибших и пострадавших нет. Осколки посекли крышу на ферме, весовую и сенохранилище. Сейчас глава местной администрации и сотрудники оперативных служб продолжают подомовой обход территории.

Напомним, что после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины населенные пункты Белгородской области многократно подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

22 октября ВСУ обстреляли Шебекино — атака пришлась по гражданским объектам. В результате происшествия 12 человек получили ранения, двое, в том числе 14-летний ребенок, погибли. Местные власти временно переселили в Старый Оскол жителей города, которые согласились на отъезд.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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