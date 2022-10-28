В Белгородской области заявили об обстреле села

В Белгородской области село Красное Шебекинского городского округа попало под обстрел. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, погибших и пострадавших нет. Осколки посекли крышу на ферме, весовую и сенохранилище. Сейчас глава местной администрации и сотрудники оперативных служб продолжают подомовой обход территории.
Напомним, что после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины населенные пункты Белгородской области многократно подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
22 октября ВСУ обстреляли Шебекино — атака пришлась по гражданским объектам. В результате происшествия 12 человек получили ранения, двое, в том числе 14-летний ребенок, погибли. Местные власти временно переселили в Старый Оскол жителей города, которые согласились на отъезд.