Задержанный в Италии сын губернатора Усса объявлен в розыск

Как уточняется, Усс объявлен в розыск по делу об отмывании денег. 27 октября он был заочно арестован Мещанским судом Москвы.

Напомним, США предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора Красноярского края задержали 17 октября. Вашингтон пока не отправлял в Италию материалы, где Уссу предъявлены обвинения.

Ранее адвокат Усса Виничо Нардо, заявил, что на заседании суда, посвященному идентификации личности, Артем заявил судье об отказе от экстрадиции в США. Он также уточнил, что в ближайшее время защита подаст ходатайство об освобождении Усса из-под содержания под стражей в тюрьме. По словам адвоката, рассматривается вариант домашнего ареста, учитывая, что у задержанного есть бизнес в Италии.