Задержанный в Италии сын губернатора Усса объявлен в розыск

Задержанный в Италии сын красноярского губернатора Александра Усса Артем объявлен в федеральный розыск. Об этом пишет РИА Новости.
Как уточняется, Усс объявлен в розыск по делу об отмывании денег. 27 октября он был заочно арестован Мещанским судом Москвы.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - отмечается в базе разыскиваемых МВД России.
Напомним, США предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора Красноярского края задержали 17 октября. Вашингтон пока не отправлял в Италию материалы, где Уссу предъявлены обвинения.
Ранее адвокат Усса Виничо Нардо, заявил, что на заседании суда, посвященному идентификации личности, Артем заявил судье об отказе от экстрадиции в США. Он также уточнил, что в ближайшее время защита подаст ходатайство об освобождении Усса из-под содержания под стражей в тюрьме. По словам адвоката, рассматривается вариант домашнего ареста, учитывая, что у задержанного есть бизнес в Италии.