В промзоне в Стамбуле произошел сильный взрыв

В промышленной зоне Икителли Эсенлер в Стамбуле произошел сильный взрыв. Об этом сообщает телеканал A Haber.

По информации источника, причины взрыва на данный момент неизвестны. По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что на место взрыва в промзоне направили бригады медиков и спасательные службы.