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49 минут назад

В России выросло число экстремистских преступлений

Свободная прессаиещё 5

В России увеличилось число преступлений экстремистской направленности. МВД сообщило о статистике за девять месяцев 2022 года.

В России выросло число экстремистских преступлений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В январе-сентябре 2022 года зарегистрировано 1818 преступлений террористического характера (+2,4%) и 1125 преступлений экстремистской направленности (+31,7%)», – следует из опубликованной официальной статистики министерства внутренних дел России.

Прирост преступлений экстремистской направленности наблюдается в РФ с начала года и особенно возрос в последние месяцы.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что на Ставрополье задержали четырех человек, которые готовили теракт.

Происшествия,МВД России,
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