В России выросло число экстремистских преступлений

В России увеличилось число преступлений экстремистской направленности. МВД сообщило о статистике за девять месяцев 2022 года.

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«В январе-сентябре 2022 года зарегистрировано 1818 преступлений террористического характера (+2,4%) и 1125 преступлений экстремистской направленности (+31,7%)», – следует из опубликованной официальной статистики министерства внутренних дел России.

Прирост преступлений экстремистской направленности наблюдается в РФ с начала года и особенно возрос в последние месяцы.