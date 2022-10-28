Трое детей отравились угарным газом в российском регионе

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода трое детей отравились угарным газом в квартире. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

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По его данным, пострадали годовалый ребенок и дети четырех и шести лет. Их госпитализировали с тяжелым отравлением в детскую клиническую больницу, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Предварительно, причиной отравления несовершеннолетних стала утечка газа у соседей и сломанная в их квартире вытяжка.