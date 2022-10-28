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10 минут назад

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставрополье

Никита Бородкин

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, который готовили сторонники украинских националистов. Как сообщает ТАСС, арестованы четыре человека.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставрополье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как установили сотрудники силового ведомства, задержанные собирались устроить атаку на один из административных объектов региона. При обысках в местах жительства, а также в оборудованном тайнике на территории Предгорного района, правоохранители нашли оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси и самодельного взрывного устройства. Кроме того, там хранилась методическая литература по организации массовых беспорядков.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Они находятся под стражей.

Напомним, что 24 октября ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции, который готовили сторонники «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России). Сотрудникам силового ведомства удалось вскрыть и пресечь деятельность законспирированной ячейки сторонников террористической организации.

Происшествия,ФСБ,
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