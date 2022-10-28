ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставрополье

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, который готовили сторонники украинских националистов. Как сообщает ТАСС, арестованы четыре человека.
Как установили сотрудники силового ведомства, задержанные собирались устроить атаку на один из административных объектов региона. При обысках в местах жительства, а также в оборудованном тайнике на территории Предгорного района, правоохранители нашли оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси и самодельного взрывного устройства. Кроме того, там хранилась методическая литература по организации массовых беспорядков.
В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Они находятся под стражей.
Напомним, что 24 октября ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции, который готовили сторонники «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России). Сотрудникам силового ведомства удалось вскрыть и пресечь деятельность законспирированной ячейки сторонников террористической организации.