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6 минут назад

Найден чёрный ящик разбившегося в Иркутске Су-30СМ

Говорит Москва

Предполагается, что бортовой самописец поможет экспертам выявить причину последнего манёвра истребителя. Пока специалисты считают, что сорвать машину с круга и отправить её в стремительное пике мог пилот, потерявший сознание и непроизвольно склонившийся к ручке управления.

Найден черный ящик разбившегося в Иркутске Су-30СМ
Фото:  ТАСС/МЧС РФ ТАСС/МЧС РФ

Разобраться с причинами обморока и гибели лётчиков будет сложнее, поскольку система обеспечения экипажа кислородом была полностью уничтожена, пишет «Коммерсантъ».

23 октября ведомая системой автоматического управления машина с двумя потерявшими сознание или уже мёртвыми пилотами в кабине начала относительно безопасное движение по условному кругу над окраиной Иркутска на высоте около 600 метров.

По данным экспертов, полёт мог продолжаться довольно долго и только после полного расходования топлива истребитель с заглохшими двигателями должен был потерять скорость и сорваться в штопор. Однако круг завершился гораздо раньше: через 40 минут самолёт резко опустил нос и при работающих двигателях почти отвесно направился к земле.

Происшествия,Коммерсант,
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