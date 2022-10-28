Найден черный ящик разбившегося в Иркутске Су-30СМ

Предполагается, что бортовой самописец поможет экспертам выявить причину последнего манёвра истребителя. Пока специалисты считают, что сорвать машину с круга и отправить её в стремительное пике мог пилот, потерявший сознание и непроизвольно склонившийся к ручке управления.

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Разобраться с причинами обморока и гибели лётчиков будет сложнее, поскольку система обеспечения экипажа кислородом была полностью уничтожена, пишет «Коммерсантъ».

23 октября ведомая системой автоматического управления машина с двумя потерявшими сознание или уже мёртвыми пилотами в кабине начала относительно безопасное движение по условному кругу над окраиной Иркутска на высоте около 600 метров.