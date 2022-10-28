Найден черный ящик разбившегося в Иркутске Су-30СМ

Предполагается, что бортовой самописец поможет экспертам выявить причину последнего манёвра истребителя. Пока специалисты считают, что сорвать машину с круга и отправить её в стремительное пике мог пилот, потерявший сознание и непроизвольно склонившийся к ручке управления.
Разобраться с причинами обморока и гибели лётчиков будет сложнее, поскольку система обеспечения экипажа кислородом была полностью уничтожена, пишет «Коммерсантъ».
23 октября ведомая системой автоматического управления машина с двумя потерявшими сознание или уже мёртвыми пилотами в кабине начала относительно безопасное движение по условному кругу над окраиной Иркутска на высоте около 600 метров.
По данным экспертов, полёт мог продолжаться довольно долго и только после полного расходования топлива истребитель с заглохшими двигателями должен был потерять скорость и сорваться в штопор. Однако круг завершился гораздо раньше: через 40 минут самолёт резко опустил нос и при работающих двигателях почти отвесно направился к земле.