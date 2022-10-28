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26 минут назад

Российского депутата арестовали за легализацию 100 тысяч мигрантов

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге арестовали муниципального депутата города Колпино Виктора Данишевского и его сообщников, которых подозревают в изготовлении подложных документов о постановке на миграционный учет иностранцев. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает РИА Новости.

Российского депутата арестовали за легализацию 100 тысяч мигрантов
Фото: 

Данишевского отправили в СИЗО до 28 ноября.

По данным следствия, депутат создал преступное сообщество, которое за три года незаконно поставило на миграционный учет в России более ста тысяч иностранцев. Принимающей стороной указывались организации, якобы оказывающие услуги по временному размещению граждан. На деле мигранты регистрировались в созданных членами ОПС хостелах. Приезжим оформляли фиктивные справки о медобследовании и сдаче экзаменов. За легализацию брали по 30-35 тысяч. Также члены преступного сообщества организовали в Санкт-Петербурге несколько борделей, работу в которых предлагали девушкам-мигранткам.

Доход ОПС превышал полтора миллиарда рублей в год.

В ходе следствия были задержаны шесть подозреваемых сообщников депутата. Сам же он попытался скрыться от правоохранителей, однако был обнаружен в Рязанской области.

Оперативники провели около 30 обысков в домах и на рабочих местах фигурантов, в результате чего нашли и изъяли травматическое оружие, компьютерную технику, печати организаций и документацию. Началась работа по аннулированию документов мигрантов.

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