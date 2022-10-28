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45 минут назад

Назван новый способ мошенничества в мессенджере Telegram

Вечерняя Москва

Аферисты стали маскироваться под чат «Избранное» в мессенджере Telegram, чтобы завладеть персональной информацией пользователя, пояснил журналистам в пятницу, 28 октября, директор проектов Т1 Консалтинг Тимур Порошин.

Назван новый способ мошенничества в мессенджере Telegram
Фото: shutterstockshutterstock

По словам специалиста, злоумышленники ставят иконку данной папки на аватарку своего контакта и пишут жертве. Таким образом у пользователя появляется новый чат «Избранное», который какое-то время будет находиться во главе списка чатов.

Порошин заметил, что мошенники рассчитывают на невнимательность пользователя, который будет добавлять туда какие-нибудь фотоснимки, пароли или иные личные данные. Чтобы определить, действительно ли этот Telegram-чат является вашим или принадлежит аферистам, необходимо проверить наличие возможности позвонить. Если телефонной трубки у контакта нет, то это настоящая папка «Избранное».

Накануне глава службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков рассказал, что пользователи мессенджера Telegram могут удалять сообщения не только у себя, но и у собеседника, но в некоторых случаях такое сообщение можно прочитать даже после удаления.

Происшествия,Александр Новиков,
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