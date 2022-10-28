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40 минут назад

Названа причина пожара на шахте в Кузбассе

ТАССиещё 14

Причиной пожара на шахте "Юбилейная" в Кузбассе, где минувшей ночью были эвакуированы более 100 горняков, стало возгорание кабельной муфты. На предприятии проводится проверка соблюдения требований промышленной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

Названа причина ЧП на шахте в Кузбассе
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня на шахте "Юбилейная" в Новокузнецке произошло возгорание кабельной муфты. В связи с произошедшим Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности", - говорится в сообщении.

Возгорание было оперативно ликвидировано силами вспомогательной горноспасательной команды шахты. На месте также работали шесть отделений горноспасателей. По информации ГУ МЧС по Кемеровской области, на момент ЧП в шахте находились 118 человек, 108 из них были выведены на поверхность. 10 человек остались для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящий момент добыча на предприятии приостановлена.

Шахта "Юбилейная" работает в Новокузнецке, годовой объем добычи - до 2 млн тонн. Весной текущего года горные работы на предприятии приостанавливались по требованию Ростехнадзора на 90 дней из-за нарушений промышленной безопасности.

Происшествия,Ростехнадзор,Генпрокуратура РФ,
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