Названа причина ЧП на шахте в Кузбассе

"Сегодня на шахте "Юбилейная" в Новокузнецке произошло возгорание кабельной муфты. В связи с произошедшим Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности", - говорится в сообщении.

Возгорание было оперативно ликвидировано силами вспомогательной горноспасательной команды шахты. На месте также работали шесть отделений горноспасателей. По информации ГУ МЧС по Кемеровской области, на момент ЧП в шахте находились 118 человек, 108 из них были выведены на поверхность. 10 человек остались для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящий момент добыча на предприятии приостановлена.