Суд Норвегии оставил под стражей бизнесмена из РФ Якунина за запуск дрона

Апелляционный суд норвежского Холугаланда после собственного решения отпустить из-под стражи бизнесмена Андрея Якунина рассмотрел апелляцию обвинения и оставил его в тюрьме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление адвокатов Якунина из норвежской юридической компании Elden.

Теперь дело Якунина будет передано в Верховный суд для вынесения окончательного решения. "Суд сегодня постановил, что Андрей Якунин должен быть освобожден, поскольку запуск дрона для отдыха в Норвегии не считается уголовным преступлением.", — говорится в заявлении адвокатов

Они удивлены тем, что суд в принятом позже решении оставил его под стражей до рассмотрения дела Верховным судом 17 октября Андрей Якунин был задержанполицией в Хаммерфесте. Он делал кадры с использованием беспилотника. Власти сочли нарушением законодательства, в том числе требований санкций против РФ. Бизнесмена отправили в тюрьму в Тромсё. Его задержание и арест были по счету третьими из четырех в отношении российских граждан, обвиненных в использовании дронов для фотографирования в Норвегии.