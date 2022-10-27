Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

В украинском Николаеве слышны взрывы, сообщает издание "Суспiльне новини". Воздушная тревога в области не объявлена, отмечает издание.
Также СМИ сообщали, что в Одессе слышны звуки взрывов. В "Укрэнерго" заявили о повреждении оборудования магистральной сети энергетической системы в центральных областях Украины в результате ночных обстрелов.
Отмечалось, что из-за повреждений в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Киевской областях и Киеве введены ограничения на использование электроэнергии. До этого глава подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что в ходе ночного обстрела в окрестностях Запорожья был поврежден объект инфраструктуры.
Вооруженные силы России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.