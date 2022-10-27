Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

В украинском Николаеве слышны взрывы, сообщает издание "Суспiльне новини". Воздушная тревога в области не объявлена, отмечает издание.

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Также СМИ сообщали, что в Одессе слышны звуки взрывов. В "Укрэнерго" заявили о повреждении оборудования магистральной сети энергетической системы в центральных областях Украины в результате ночных обстрелов.

Отмечалось, что из-за повреждений в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Киевской областях и Киеве введены ограничения на использование электроэнергии. До этого глава подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что в ходе ночного обстрела в окрестностях Запорожья был поврежден объект инфраструктуры.