В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
56 минут назад

Британец погиб на глазах у семьи в Австралии

Елена Прошина

Гражданин Великобритании погиб на глазах у семьи в Австралии. Они находились там на отдыхе. Об этом сообщает The Daily Mail.

Британец погиб на глазах у семьи в Австралии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным таблоида, инцидент произошел около одного из торговых центров Квинсленда. Мужчина переходил дорогу, когда его сбил 19-летний водитель белого внедорожника Holden Colorado. Он попытался оказать пострадавшему помощь, но тот скончался на месте происшествия от полученных травм. Британцу было 57 лет, все произошло на глазах у его семьи.

Ранее сообщалось, что в Анталье нашли мертвым, пропавшего на экскурсии 47-летнего россиянина Владислава Сенговича. Его поиски длились 39 дней. Тело россиянина на 70-метровом обрыве обнаружил другой турист.

Происшествия,В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители