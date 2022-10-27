Британец погиб на глазах у семьи в Австралии

Гражданин Великобритании погиб на глазах у семьи в Австралии . Они находились там на отдыхе. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел около одного из торговых центров Квинсленда. Мужчина переходил дорогу, когда его сбил 19-летний водитель белого внедорожника Holden Colorado. Он попытался оказать пострадавшему помощь, но тот скончался на месте происшествия от полученных травм. Британцу было 57 лет, все произошло на глазах у его семьи.