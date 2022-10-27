Сына экс-главы РЖД освободили из-под стражи в Норвегии

Бизнесмен Адрей Якунин, задержанный 17 октября этого года за проведение незаконной фотосъемки с использованием беспилотника, выпущен в четверг из-под стражи по решению Апелляционного суда. Инстанция постановила, что дрон не является воздушным судном, подпадающим под санкционные ограничения, сообщает телеканал NRK.

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Именно на этом основании - что в Норвегии российским гражданам запрещено "летать с дронами" (именно так буквально звучит формулировка) - был задержан полицией и предстал перед судом. Решение Апелляционного суда может иметь значение для других россиян, арестованных по той же статье.

"По мнению большинства (членов суда), уголовного преступления совершено не было. Мы очень рады, что Апелляционный суд согласился с нами. Мы едем в тюрьму, чтобы поговорить там с Якуниным", - рассказал адвокат Якунина Бернт Хейберг.

Бизнесмен находится в тюрьме Тромсё. Его задержание и арест были по счету третьими из четырех в отношении граждан России, обвиненных в использовании дронов для фотографирования на территории Норвегии. В вину Якунину вменялось использование беспилотника во время отдыха на Шпицбергене. Он был взят под стражу 18 октября в Хаммерфесте.