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17 минут назад

В нескольких селах в Белгородской области ввели режим ЧС

Елена Прошина

Глава администрации Белгородской области Владимир Перцев сообщил, что Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение ввести режим ЧС в четырёх сёлах района. Об этом Перцев написал в своём Telegram-канале.

В нескольких селах в Белгородской области ввели режим ЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сел Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района», – написал он.

Перцев также уточнил, что жители указанных населённых пунктов будут переселены в безопасное место. Кроме того, жителям этих сёл будет выплачиваться компенсация в размере 10 тысяч рублей на съём жилья в пределах Белгородской области, а для многодетных семей выплата составит 15 тысяч.

Ранее школы Белгорода перевели на дистанционный формат работы.

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