В нескольких селах в Белгородской области ввели режим ЧС

Глава администрации Белгородской области Владимир Перцев сообщил, что Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение ввести режим ЧС в четырёх сёлах района. Об этом Перцев написал в своём Telegram-канале.

Перцев также уточнил, что жители указанных населённых пунктов будут переселены в безопасное место. Кроме того, жителям этих сёл будет выплачиваться компенсация в размере 10 тысяч рублей на съём жилья в пределах Белгородской области, а для многодетных семей выплата составит 15 тысяч.