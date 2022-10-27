В Москве раскрыли убийство мужчины 19-летней давности

«По данным следствия, вечером 11 ноября 2002 года обвиняемый, находясь на проезжей части дороги по улице Изюмская, в ходе конфликта, возникшего на почве долговых обязательств с потерпевшим, достал огнестрельное оружие и ударил мужчину его рукояткой в область лица, после чего произвел один выстрел в область груди и скрылся», — говорится в сообщении.