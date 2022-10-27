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13 минут назад

В Москве раскрыли убийство мужчины 19-летней давности

Столичные следователи раскрыли убийство мужчины на юго-западе столицы 19-летней давности, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве. 55-летнему задержанному предъявлены обвинения по статье 105 («Убийство») и статье 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

В Москве раскрыли убийство мужчины 19-летней давности
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»Станислав Трифонов / «Лента.ру»

«По данным следствия, вечером 11 ноября 2002 года обвиняемый, находясь на проезжей части дороги по улице Изюмская, в ходе конфликта, возникшего на почве долговых обязательств с потерпевшим, достал огнестрельное оружие и ударил мужчину его рукояткой в область лица, после чего произвел один выстрел в область груди и скрылся», — говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина 1964 года рождения скончался на месте. В ходе анализа материалов прошлых лет было принято решение проверить на причастность к свершению преступления знакомого погибшего. Подозреваемого удалось задержать на территории Владимирской области благодаря современным технологиям.

«В ходе грамотного допроса и под тяжестью имеющихся доказательств обвиняемый дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления, которые в полном объеме согласуются с собранными по уголовному делу доказательствами», — сообщили в пресс-службе.

Ранее массовое убийство 20-летней давности раскрыли в Подмосковье. Двоих подозреваемых задержали, им было предъявлено обвинение.

Происшествия,Следственный комитет,
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