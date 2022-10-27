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20 минут назад

Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности

Lenta.ru

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о возможном формировании смерчей над Черным морем. О надвигающейся опасности россиян предупредили на сайте ведомства.

Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности
Фото: Barth Bailey / UnsplashBarth Bailey / Unsplash

Отмечается, что образование вихрей возможно в четверг, 27 октября, на участке от Магри в Лазаревском районе до села Веселое в Адлерском районе Сочи.

«Если вы находитесь на открытой местности — немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине: ложитесь на дно и плотно прижмитесь к земле, — говорится в сообщении МЧС. — Если вы находитесь в здании, отойдите с детьми от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами».

Ранее сообщалось, что десятерых российских туристов, катавшихся в Крыму на аттракционе «банан», забросило на дикий пляж в районе горы Аю-Даг. Из-за сильного шторма и незнания местности туристы не могли самостоятельно вернуться на берег. Им требовалась помощь спасателей.

Происшествия,МЧС России,
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