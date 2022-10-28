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6 минут назад

Стала известна судьба детсада в Сочи с избивавшими детей воспитателями

Lenta.ruиещё 1

В Сочи закрыли частный детский сад, в котором воспитатели истязали детей. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщают «Кубанские новости».

Стала известна судьба детсада в Сочи с избивавшими детей воспитателями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что прокурор российского города направил иск о запрете деятельности частного детсада «Империя Детства» в связи с выявленными многочисленными нарушениями законодательства, но Хостинским районным судом города в удовлетворении этого иска было отказано. Решение суда было оспорено в апелляционном порядке.

Апелляционная инстанция суда, согласившись с позицией участвующего представителя прокуратуры Краснодарского края, отменила решение суда первой инстанции.

Ранее в октябре стало известно, что в Сочи две воспитательницы детского сада избивают воспитанников с аутизмом. В сети появилось видео, на котором запечатлены издевательства. Выяснилось, что женщины делали это регулярно.

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