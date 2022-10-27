В Подмосковье россиянин попал под поезд и выжил

Россиянин попал под поезд на подмосковной железнодорожной станции и выжил. Об инциденте сообщает пресс-служба Минтранса области.

Фото: ТАСС ТАСС

Мужчина пересекал пути по переходу на станции «Ашукино» в Пушкине и не заметил приближающийся поезд. Он получил серьезную травму и потерял сознание.

На помощь пострадавшему пришли находившиеся на станции сотрудники Росгвардии. Они сняли мужчину с путей и смогли остановить кровотечение. На место прибыла скорая помощь. Россиянина доставили в больницу, сейчас угрозы жизни нет.