На кадрах видно, как несколько человек стоят в коридоре. Там происходит ссора между правоохранителем и мужчиной, которая перерастает в драку. Тогда майор полиции, который видел произошедшее, и другие очевидцы конфликта вступаются и оттаскивают дебошира, избивающего сотрудника МВД.