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43 минуты назад

СКР впервые возбудил дело о неисполнении приказа в военное время

Lenta.ruиещё 1

Военно-следственный отдел Следственного комитета России (СКР) впервые возбудил дело о неисполнении приказа в военное время. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил юрист, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

СКР впервые возбудил дело о неисполнении приказа в военное время
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о части 2.1 статьи 332 («Неисполнение приказа») УК РФ.

Адвокат Чиков сообщил о первом закрытом деле о фейках о ВС РФ

Известно, что фигурант служил по контракту. В один из дней он «не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым, отказался от участия в боевых действиях».

Теперь обвиняемому может грозить до трех лет колонии.

Ранее сообщалось, что суд впервые приостановил мобилизацию гражданина в России.

Происшествия,Павел Чиков,Следственный комитет,Верховный суд,
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