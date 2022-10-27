Уголовное дело возбудили после нападения Витаса на чиновника

«Накануне в ОМВД по Пресненскому району с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что в ходе конфликта в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице Виталий Грачев, более известный как певец Витас, распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. После инцидента заявитель был вынужден обратиться за медицинской помощью», - сообщили в правоохранительных органах.