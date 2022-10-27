Уголовное дело возбудили после нападения Витаса на чиновника

Певец Витас находится под подпиской о невыезде после дебоша в караоке-баре и нападения на сотрудника Минтруда. Возбуждено уголовное дело. Об этом пишет Телеграм-канал 112.
Напомним, в одном из московских клубов Витас дважды сделал замечание мужчине в «нецензурной форме». После словесной перепалки он распылил оппоненту в лицо газовый баллончик, из-за чего тот попал в травмпункт. Пострадавшим оказался 38-летний сотрудник Минтруда Султан Джандигов.
«Накануне в ОМВД по Пресненскому району с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что в ходе конфликта в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице Виталий Грачев, более известный как певец Витас, распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. После инцидента заявитель был вынужден обратиться за медицинской помощью», - сообщили в правоохранительных органах.
Согласно заключению эксперта, у чиновника диагностированы химический ожог роговицы и конъюнктивиты обоих глаз первой степени. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», а сам Витас находится под подпиской о невыезде.