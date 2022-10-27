Украинский беспилотник атаковал ТЭС в Севастополе

Минувшей ночью беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, в результате происшествия загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал.
«К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием», — добавил он.
По словам Развожаева, в результате происшествия никто не пострадал, оборудование повреждено минимально. Атака не повлияла на работу ТЭС, а электроснабжение Севастополя продолжается в штатном режиме.
Губернатор также отметил, что избежать серьезного ущерба позволили предпринятые меры безопасности. Средства защиты сбили дрон с траектории, из-за чего он не достиг своей цели.