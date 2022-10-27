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54 минуты назад

В Севастополе заявили об атаке беспилотника Балаклавской ТЭС

Никита Бородкин

Минувшей ночью беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, в результате происшествия загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал.

Украинский беспилотник атаковал ТЭС в Севастополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием», — добавил он.

По словам Развожаева, в результате происшествия никто не пострадал, оборудование повреждено минимально. Атака не повлияла на работу ТЭС, а электроснабжение Севастополя продолжается в штатном режиме.

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Губернатор также отметил, что избежать серьезного ущерба позволили предпринятые меры безопасности. Средства защиты сбили дрон с траектории, из-за чего он не достиг своей цели.

Происшествия,В мире,Михаил Развожаев,Укроборонпром,
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