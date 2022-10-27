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1 час назад

Ревнивый россиянин зарезал соперника и получил срок

Lenta.ruиещё 1

В Камчатском крае россиянин получил девять лет и два месяца колонии строгого режима за убийство знакомого. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Ревнивый россиянин зарезал соперника и получил срок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как установил суд, в ноябре 2021 года будучи в состоянии алкогольного опьянения россиянин направился к своему сопернику и вступил с ним в конфликт, причиной которого стала ревность. Разговор на повышенных тонах привел к взаимным оскорблениям, ревнивец ударил соперника по лицу, а когда тот упал, прошел на кухню и вооружился ножом, с которым он вернулся к жертве и нанес сильный колющий удар, ставший для мужчины смертельным.

СКР возбудил и расследовал дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).

Ранее 27 октября сообщалось, что в Ульяновской области 34-летняя россиянка получила девять лет колонии общего режима за убийство подруги.

Происшествия,Следственный комитет,
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