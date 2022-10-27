Женщина рассказала о заставлявшем ее прятать трупы жертв отце-маньяке

Жительница штата Айова (США) рассказала, что ее покойный отец был безжалостным серийным убийцей, который лишил жизни около 70 женщин. Об этом сообщает Newsweek.

Фото: Lucy Studey Lucy Studey

Люси Стади обвинила своего умершего десять лет назад отца Дональда Дина Стади в том, что за 30 лет он совершил от 50 до 70 убийств. Мужчина скончался в возрасте 75 лет. По ее словам, отец заставлял своих детей помогать ему прятать тела. Трупы жертв семья закапывала рядом с колодцем на территории своей фермы.

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«Я знаю, где захоронены тела. Он просто говорил нам, что идет к колодцу. Я знала, что это значило», — отметила дочь маньяка.

Шериф округа Фримонт Кевин Эйстроп подтвердил, что две полицейские собаки указали на присутствие разлагающихся тел в указанном женщиной месте. Одна из них начала лаять, другая села в том месте, где, предположительно, закопаны останки.

«У нее жутчайшая история, но у нас нет никаких доказательств, кроме поведения собак. Нам нужно больше доказательств», — заявил шериф.

В то же время поведение собак прибавило доверия к словам американки. Далее полиция будет действовать совместно с Отделом криминальных расследований Айовы.

Полицейские начали расследование истории Стади в 2021 году, но им нужно было установить местонахождение колодца и получить разрешение текущих владельцев земли и их соседей, чтобы начать поисковые работы.

Полиция подозревает, что Стади соблазнял женщин, большинство из которых были секс-работницами из соседних штатов Омаха и Небраска. Он привозил их на свою ферму, а затем убивал. У большинства жертв были темные волосы, и большинству из них было около 20-30 лет. По словам дочери, отец оставлял на жертвах одежду и украшения. Золотые зубы убитых он хранил в качестве трофеев.

Дочь мужчины рассказала, что мужчина регулярно был пьян и часто приходил в ярость. Он разбивал головы жертв в трейлере, где жила семья. Американец специально ставил детей в известность о своей деятельности. Брат Люси покончил с собой в 39 лет.

Женщина утверждает, что говорила о происходящем учителям и священникам, а также полицейским в Айове и Небраске, но никто не прислушивался к ее словам

Дональд Стади привлекался к ответственности за хранение оружия и наркотиков, мелкое воровство и вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.