Жительница Красноярска расправилась со своей малолетней дочерью

В Курагинском районе Красноярского карая задержана женщина по обвинению в убийстве годовалого ребенка. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

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26 октября в правоохранительные органы позвонила жительница поселка Курагино. Она рассказала правоохранителям, что во время купания утопила свою дочь, которой на этот момент было год и пять месяцев.

В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего в беспомощном состоянии. Накануне мать и дочь приехали в поселок Кошурниково. Здесь проживал бывший сожитель матери, отец девочки. Женщина, у которой есть еще двое детей от другого брака, утопила дочь во время вечернего купания.

Следователи выясняют причину, побудившую женщину к убийству собственного ребенка. Она заявила полицейским, что "поняла, что так нужно сделать".