В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
55 минут назад

В Красноярске женщина утопила свою малолетнюю дочь

Газета.Ruиещё 2

В Курагинском районе Красноярского карая задержана женщина по обвинению в убийстве годовалого ребенка. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Жительница Красноярска расправилась со своей малолетней дочерью
Фото: ТАССТАСС

26 октября в правоохранительные органы позвонила жительница поселка Курагино. Она рассказала правоохранителям, что во время купания утопила свою дочь, которой на этот момент было год и пять месяцев.

В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего в беспомощном состоянии. Накануне мать и дочь приехали в поселок Кошурниково. Здесь проживал бывший сожитель матери, отец девочки. Женщина, у которой есть еще двое детей от другого брака, утопила дочь во время вечернего купания.

Следователи выясняют причину, побудившую женщину к убийству собственного ребенка. Она заявила полицейским, что "поняла, что так нужно сделать".

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает уральца, который прибил жертву гвоздями к полу и утопил.

Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители