В Ленобласти нашли тело ребенка на месте пожара

Тело 12-летнего мальчика с признаками отравления угарным газом обнаружено после квартирного пожара в Ломоносовском районе Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
"27 октября 2022 года в квартире в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области после пожара обнаружено тело малолетнего мальчика 2010 года рождения. с признаками отравления окисью углерода. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.
Следователи проверяют различные версии происшествия.
О проведении проверки по факту обнаружения тела ребенка сообщили также в прокуратуре Ленинградской области.