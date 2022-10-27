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41 минуту назад

В Ленобласти нашли тело ребенка на месте пожара

ТАССиещё 3

Тело 12-летнего мальчика с признаками отравления угарным газом обнаружено после квартирного пожара в Ломоносовском районе Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

В Ленобласти нашли тело ребенка на месте пожара
Фото: ТАССТАСС

"27 октября 2022 года в квартире в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области после пожара обнаружено тело малолетнего мальчика 2010 года рождения. с признаками отравления окисью углерода. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Следователи проверяют различные версии происшествия.

О проведении проверки по факту обнаружения тела ребенка сообщили также в прокуратуре Ленинградской области.

Происшествия,Следственный комитет,
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