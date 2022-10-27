В Ленобласти нашли тело ребенка на месте пожара

"27 октября 2022 года в квартире в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области после пожара обнаружено тело малолетнего мальчика 2010 года рождения. с признаками отравления окисью углерода. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.