Под Ростовом жестоко убили 12-летнюю школьницу

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летней школьницы, тело которой было обнаружено накануне в Усть-Донецком районе Ростовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

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Отмечается, что труп ребенка с множеством колото-резаных ран и черепно-мозговой травмой был обнаружен во вторник, 25 октября, в хуторе Тереховский.

Специалисты осмотрели место происшествия, назначили соответствующие экспертизы. По факту убийства возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ.

Источник рассказал, что погибший ребенок был средней дочерью в многодетной семье. 24 октября девочку направили в магазин в соседний населенный пункт за хлебом, сообщает «Комсомольская правда».

Школьница благополучно добралась до торговой точки, приобрела две булки, но домой не вернулась. Мать подождала несколько часов и направилась на поиски, которые ничего не дали.