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43 минуты назад

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области

Газета.Ru

Звуки взрывов слышны в Николаевской области на юге Украины, по всей стране объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В Николаеве произошли взрывы
Фото: Телеграм-канал «SHOT»Телеграм-канал «SHOT»

«Сообщают о взрывах в Николаевской области», — говорится в сообщении.

По данным издания, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрыве в пригороде украинского города Днепр.

Днем 26 октября воздушная тревога была объявлена по всей Украине, о чем писали украинские СМИ. В свою очередь представители местных властей и областных администраций со всех уголков Украины подтвердили, что тревога и оповещение о ней действительно актуальны.

Утром воздушная тревога была объявлена в трех областях на Западной Украине — Тернопольской, Волынской и Ровненской.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом на теракт на Крымском мосту и попытки диверсий на Запорожской и Курской АЭС.

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