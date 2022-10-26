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26 минут назад

Собчак впервые прокомментировала дело о вымогательствах у главы Ростеха

Илья Родин

Журналистка Ксения Собчак заявила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что не верит в вину коммерческого директора Кирилла Суханова. Она выразила надежду на благополучное разрешение ситуации.

Собчак рассказала подписчикам, что Суханова обвинили в вымогательстве у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Журналистка выразила надежду, что сотрудники полиции «сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», недоразумение.

Собчак пешком попала в Европу

Вместе с тем, подчеркнула Собчак, есть и другая версия событий. Она предположила, что арест Суханова является своего рода «облавой» на ее редакцию, которая якобы является «последней свободной в России».

Она отметила, что редакция любит Кирилла и не верит в выдвинутые против него обвинения.

Происшествия,Видео,Кирилл Суханов,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,Ростех,
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