Суд вынес решение по делу директора Собчак

Сторона защиты просила отправить Суханова под домашний арест или выпустить его под залог в размере четырех миллионов рублей.

По версии следствия, директор Собчак угрожал Чемезову сливом в Telegram-канал «Тушите свет» порочащих его сведений. Суханов обещал не делать этого, если глава «Ростеха» выплатит ему 11 миллионов рублей. В зале суда директор Собчак признал, что занимался вымогательством. Однако, по его словам, он получил только 800 тысяч рублей. Также Суханов заявлял о готовности принести извинения Чемезову.