Суд вынес решение по делу директора Собчак

Тверской суд Москвы вынес решение об аресте коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак — Кирилла Суханова — до 24 декабря. Его обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, передает «РИА Новости».
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Суханову меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря 2022 года», — огласил решение судья Анатолий Беляков.
Сторона защиты просила отправить Суханова под домашний арест или выпустить его под залог в размере четырех миллионов рублей.
По версии следствия, директор Собчак угрожал Чемезову сливом в Telegram-канал «Тушите свет» порочащих его сведений. Суханов обещал не делать этого, если глава «Ростеха» выплатит ему 11 миллионов рублей. В зале суда директор Собчак признал, что занимался вымогательством. Однако, по его словам, он получил только 800 тысяч рублей. Также Суханов заявлял о готовности принести извинения Чемезову.