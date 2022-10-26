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13 минут назад

Суд арестовал коммерческого директора Собчак Суханова до 24 декабря

Елена Прошина

Тверской суд Москвы вынес решение об аресте коммерческого директора телеведущей Ксении СобчакКирилла Суханова — до 24 декабря. Его обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, передает «РИА Новости».

Суд вынес решение по делу директора Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Суханову меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря 2022 года», — огласил решение судья Анатолий Беляков.

Сторона защиты просила отправить Суханова под домашний арест или выпустить его под залог в размере четырех миллионов рублей.

Потерпевшим по делу с участием Собчак объявлен глава «Ростеха» Чемезов

По версии следствия, директор Собчак угрожал Чемезову сливом в Telegram-канал «Тушите свет» порочащих его сведений. Суханов обещал не делать этого, если глава «Ростеха» выплатит ему 11 миллионов рублей. В зале суда директор Собчак признал, что занимался вымогательством. Однако, по его словам, он получил только 800 тысяч рублей. Также Суханов заявлял о готовности принести извинения Чемезову.

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