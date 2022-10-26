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34 минуты назад

Собчак впервые прокомментировала дело о вымогательствах у главы Ростеха

Ura.Ru

Журналист Ксения Собчак не верит в то, что ее коммерческий директор Кирилл Суханов занимался вымогательством у главы Ростеха Сергея Чемезова. Она выразила подчиненному поддержку. При этом Собчак никак не прокомментировала слухи о своей причастности к делу и новости об отъезде из РФ.

«Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак пешком попала в Европу

Собчак также предположила, что если Суханов не будет отпущен, это будет свидетельствовать об атаке на ее команду. Она назвала свое медиа «последней свободной редакцией в России» и предположила, что эту редакцию захотели «прижать».

Происшествия,Видео,Кирилл Суханов,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,
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