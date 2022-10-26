Собчак впервые прокомментировала дело о вымогательствах у главы Ростеха

«Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня».