Потерпевшим по делу с участием Собчак объявлен глава «Ростеха» Чемезов

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов значится потерпевшим в материалах дела о вымогательстве в отношении коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным следственных органов, обвиняемые «в целях незаконного обогащения вступили в предварительный сговор, направленный на совершения вымогательства у Чемезова С. В.».

Уточняется, что Суханова и Романовского обвиняют в вымогательстве у чиновника 11 млн рублей.

Они потребовали эту сумму за удаление из Telegram-канала «Тушите свет» публикации, в которой говорилось о Сергее Чемезове, отмечается в материалах дела.