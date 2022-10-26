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38 минут назад

Потерпевшим по делу с участием Собчак объявлен глава «Ростеха» Чемезов

Илья Родин

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов значится потерпевшим в материалах дела о вымогательстве в отношении коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Об этом пишет ТАСС.

Потерпевшим по делу с участием Собчак объявлен глава «Ростеха» Чемезов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следственных органов, обвиняемые «в целях незаконного обогащения вступили в предварительный сговор, направленный на совершения вымогательства у Чемезова С. В.».

Уточняется, что Суханова и Романовского обвиняют в вымогательстве у чиновника 11 млн рублей.

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Они потребовали эту сумму за удаление из Telegram-канала «Тушите свет» публикации, в которой говорилось о Сергее Чемезове, отмечается в материалах дела.

Ранее сообщалось, что потерпевший якобы лично написал заявление на Суханова и Романовского. По делу о вымогательстве им может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

Происшествия,Кирилл Суханов,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,Ростех,
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