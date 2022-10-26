Собчак пешком попала в Европу

Телеведущую Ксению Собчак, которая стала одной из фигурантов дела о вымогательстве, заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы. Об этом заявил источник РИА Новости, который пожелал остаться анонимным.

«Пешком через Видзы», — уточнил собеседник агентства.

О том, что Собчак попала в число подозреваемых по делу о вымогательстве, стало известно 26 октября. Фигурантами этого же дела стали коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Суханова и Романовского задержали. Как следует из материалов дела, их подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова за удаление постов в одном из Telegram-каналов.

По данным «Вести. Дежурная часть», на допросе Суханов дал показания на Собчак по делу о вымогательстве. По его словам, журналистка за деньги не публиковала компрометирующую информацию в своих Telegram-каналах.