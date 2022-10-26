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27 минут назад

Собчак пешком попала в Европу

Lenta.ruиещё 2

Телеведущую Ксению Собчак, которая стала одной из фигурантов дела о вымогательстве, заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы. Об этом заявил источник РИА Новости, который пожелал остаться анонимным.

«Пешком через Видзы», — уточнил собеседник агентства.

О том, что Собчак попала в число подозреваемых по делу о вымогательстве, стало известно 26 октября. Фигурантами этого же дела стали коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Суханова и Романовского задержали. Как следует из материалов дела, их подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова за удаление постов в одном из Telegram-каналов.

По данным «Вести. Дежурная часть», на допросе Суханов дал показания на Собчак по делу о вымогательстве. По его словам, журналистка за деньги не публиковала компрометирующую информацию в своих Telegram-каналах.

Телеведущую планировали допросить, однако она уехала из страны. По информации источника RT, Собчак покинула Россию 24 октября, до задержания Суханова. Сообщалось, что она на автомобиле пересекла границу с Белоруссией, на которой нет паспортного контроля, и направилась в Европу. В машине находились три пассажира и водитель. Утром 26 октября в доме Собчак прошли обыски. Следственные действия прошли также в доме Суханова.

Происшествия,Видео,Кирилл Суханов,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,
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