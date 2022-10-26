Названо грозящее Собчак наказание по делу о вымогательстве

«Исходя из логики фабулы преступного деяния, очевидно, что могли быть, как минимум, вопросы к Собчак. Если задокументировано, что [коммерческий директор Кирилл] Суханов брал деньги за блоки в ее канале, значит, очевидно, что она была пособником как минимум в части того, что она соглашалась не ставить материалы в отношении этих лиц», — сказал юрист.