Конкурс красоты в Нью-Йорке закончился массовой дракой

В США конкурс красоты плавно перешел в бои без правил

Девушки устроили потасовку на конкурсе красоты

В Нью-Йорке конкурс красоты закончился массовой дракой. Гости били друг друга зонтиками, стульями и другими подручными предметами. Об этом пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что конкурс среди самых красивых представительниц диаспоры Шри-Ланки, проживающих в Нью-Йорке, проводился впервые.

По словам организаторов, на мероприятии планировалось собрать средства на лекарства и медицинское оборудование для страны, сообщает портал «Автопарус».

«Шри-Ланка в данный момент находится не в очень хорошем положении. Мы подумали, что должны что-то сделать для общества», - пояснил член оргкомитета конкурса Суджани Фернандо.