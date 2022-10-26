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26 минут назад

Конкурс красоты в Нью-Йорке закончился массовой дракой

Илья Родин

В США конкурс красоты плавно перешел в бои без правил

Девушки устроили потасовку на конкурсе красоты

В Нью-Йорке конкурс красоты закончился массовой дракой. Гости били друг друга зонтиками, стульями и другими подручными предметами. Об этом пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что конкурс среди самых красивых представительниц диаспоры Шри-Ланки, проживающих в Нью-Йорке, проводился впервые.

По словам организаторов, на мероприятии планировалось собрать средства на лекарства и медицинское оборудование для страны, сообщает портал «Автопарус».

«Шри-Ланка в данный момент находится не в очень хорошем положении. Мы подумали, что должны что-то сделать для общества», - пояснил член оргкомитета конкурса Суджани Фернандо.

Причины потасовки в настоящее время неизвестны. Также нет данных о количестве пострадавших и характере полученных травм.

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